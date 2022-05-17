17-18 мая будут выведены 22 участка. В Минске начинается отключение горячей воды

Новости Беларуси. Горячую воду начали отключать в Минске. 17 мая это произойдет в сотнях домов, которые обслуживают «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятия готовятся к работе в зимних условиях, чтобы у потребителей не возникало проблем в холодное время года. Ремонт теплосетей продлится до сентября.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

17-18 мая – это первый этап вывода участков магистральных сетей на испытания и ремонт. Всего у нас предусмотрено за ремонтную кампанию вывод 100 таких участков. 17-18 мая будут выведены 22 участка, это пятая часть города выведена на испытание и ремонт. Все испытания и ремонт… Последние потребители, которые входят в ремонтную кампанию, будут включены 30 августа. То есть все потребители по Минску будут включены и обеспечены горячим водоснабжением.