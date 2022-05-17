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17-18 мая будут выведены 22 участка. В Минске начинается отключение горячей воды

17 мая 2022 07:20
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Новости Беларуси. Горячую воду начали отключать в Минске. 17 мая это произойдет в сотнях домов, которые обслуживают «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

17-18 мая будут выведены 22 участка. В Минске начинается отключение горячей воды-1

Предприятия готовятся к работе в зимних условиях, чтобы у потребителей не возникало проблем в холодное время года. Ремонт теплосетей продлится до сентября.  

17-18 мая будут выведены 22 участка. В Минске начинается отключение горячей воды-4

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:  
17-18 мая – это первый этап вывода участков магистральных сетей на испытания и ремонт. Всего у нас предусмотрено за ремонтную кампанию вывод 100 таких участков. 17-18 мая будут выведены 22 участка, это пятая часть города выведена на испытание и ремонт. Все испытания и ремонт… Последние потребители, которые входят в ремонтную кампанию, будут включены 30 августа. То есть все потребители по Минску будут включены и обеспечены горячим водоснабжением.  

17-18 мая будут выведены 22 участка. В Минске начинается отключение горячей воды-7

Период отключений не может превышать 13 дней. Подсчитано, что в 2021-м без горячей воды минчане оставались в среднем менее 12 суток. Тогда работы начались 12 мая, а завершились 29 августа. За это время профилактические и ремонтные работы провели на 96 участках тепломагистралей. В нынешнем сезоне их количество практически не изменилось.  

# Водоснабжение # общество # Андрей Жешко # Фотофакт

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