10-дневный лосёнок остался без мамы и теперь живёт в Витебском зоопарке. Где планируют поселить детёныша?

Новости Беларуси. В Витебском зоопарке очередной новосел из дикой природы. Сюда привезли лосенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что случилось с его мамой, неизвестно. Но то, что он теперь останется жить рядом с человеком – факт. К дикой природе он не адаптируется. Милые кадры из Витебска в материале Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сегодня в Витебском зоопарке около 150 животных, а это 70 видов братьев наших меньших. Большинство из них были приобретены специально. Но есть и такие звери, которые попали сюда по вине человека.

Этой крохе делать бы первые шаги в лесной чаще, а не топтать городской асфальт и питаться купленным молоком из рук человека.

Лосенку еще нет и 10 дней. Но, судя по всему, к городской жизни уже привык. Привезли его в зоопарк экологи. В лесах Витебского района он был найден одиноким. Сейчас за животным ухаживают здесь. В лес он уже не вернется – в дикой природе не выживет.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Лоси сами по себе достаточно умные животные. Они очень сильно привыкают к человеку. Мы не планируем его оставить себе, будем искать руки подходящие, в которые могли бы его пристроить. И руки нужно найти в течение месяца, потому что в течение месяца проходит детский период, когда лось может привыкнуть к другим рукам. Через месяц он уже четко определит круг людей, с которыми он может общаться и среди которых может жить. Привыкнет и к месту.

Еще не было такой весны, что бы в зоопарк не привозили представителей дикой природы – лосята, совы, лисы. Причем в 9 из 10 случаев почему-то люди решили, что найденные ими детеныши зверя брошены.

Похожая история случилась и с этими непоседливыми медвежатами. С месячного возраста они живут здесь по вине человека.

И если пока у них есть возможность играть на воле, то скоро им придется переехать в вольер. Для безопасности посетителей.