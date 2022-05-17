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В Минске 17 мая состоится совещание глав столичных подразделений ОВД и полиции стран СНГ

17 мая 2022 06:17
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Взаимодействие на международном уровне с целью охраны спокойствия людей состоится и 17 мая. В Минске пройдет совещание глав столичных подразделений органов внутренних дел и полиции стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске 17 мая состоится совещание глав столичных подразделений ОВД и полиции стран СНГ-1

Участники форума обсудят детали укрепления диалога столичных подразделений ОВД. Будет затронута и тема расширения обмена опытом по вопросам борьбы с преступностью. В мероприятии примет участие руководство МВД Беларуси во главе с министром Иваном Кубраковым.  

Напомним, между милицейскими ведомствами стран-участниц СНГ заключены различные соглашения, в том числе в сфере борьбы с трансграничной преступностью, киберпреступностью, незаконным наркотрафиком. Кроме этого, подписано соглашение о сотрудничестве государств СНГ о борьбе с незаконной миграцией.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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