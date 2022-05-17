Купальный сезон не за горами. В Беларуси пройдёт конференция о правилах безопасности на воде

Новости Беларуси. До прихода лета в нашей стране осталось совсем мало, а значит скоро наступит и купальный сезон. И как известно, в этот период увеличивается количество несчастных случаев, ведь вода не терпит беспечности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения количества случаев гибели людей. Во многом это связано с профилактической работой, которая ведется в Беларуси. Так, 17 мая организацию работы с населением по безопасному поведению на водоемах обсудят участники конференции. Основными причинами происшествий по-прежнему остаются купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Внимательными стоит быть родителям и не оставлять детей у воды без присмотра. На форуме также обсудят готовность пляжей к сезону.