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Купальный сезон не за горами. В Беларуси пройдёт конференция о правилах безопасности на воде

17 мая 2022 06:51
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Новости Беларуси. До прихода лета в нашей стране осталось совсем мало, а значит скоро наступит и купальный сезон. И как известно, в этот период увеличивается количество несчастных случаев, ведь вода не терпит беспечности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Купальный сезон не за горами. В Беларуси пройдёт конференция о правилах безопасности на воде-1

За последние годы наметилась устойчивая тенденция снижения количества случаев гибели людей. Во многом это связано с профилактической работой, которая ведется в Беларуси. Так, 17 мая организацию работы с населением по безопасному поведению на водоемах обсудят участники конференции. Основными причинами происшествий по-прежнему остаются купание в запрещенных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Внимательными стоит быть родителям и не оставлять детей у воды без присмотра. На форуме также обсудят готовность пляжей к сезону.  

# Водоемы Беларуси # общество # Фотофакт

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