Возможность изнутри узнать, как это создаётся. Как стать волонтёром на «Славянском базаре в Витебске»?

Стать частью мероприятия может любой желающий. Главное – заинтересованность и желание помогать. Как правило, добровольцы задействованы по многим направлениям фестиваля: от административно-хозяйственной деятельности до встречи и сопровождения артистов и участников форума. Анкеты принимают до 13 июня. Но, к примеру, в 2021 году прием заявок закрыли преждевременно из-за большого количества желающих. Конкурс оказался почти как в престижный вуз.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В первую очередь, мы ожидаем ребят творческих профессий, которые получают это образование либо которые хотят пойти учиться на тех людей, которые создают такие фестивали. Это как раз таки возможность изнутри узнать, как же создается. А второе – это возможность людям показать, что мы очень доступны. Для многих «Славянский базар» – это недоступная крепость. Но это очень мобильный проект, который идет на волне с модой. И в какой-то степени волонтерское движение – это модно.