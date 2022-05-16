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В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?

16 мая 2022 08:11
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Новости Беларуси. Детям с особенностями развития – особый подход. В центре инклюзивной культуры в Гомеле разработали серию сенсорных игрушек для аутистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 образцов помогают развивать коммуникабельность, память и логику.

Об обучении через творчество расскажет Анна Корольчук.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Количество детей с аутизмом увеличивается. К примеру, только в Гомельской области в 2020 году их было 264 человека, в 2021-мна 60 больше. Согласно мировым исследованиям, каждый 59-й ребенок рождается с расстройством аутического спектра. Наша задача не только знать о существовании таких людей, но и научиться их понимать.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-4

Тема инклюзии поддержана государственной политикой – в новом Кодексе об образовании сделали акцент на воспитании детей с особенностями. Большой опыт в этом направлении есть у специалистов центра инклюзивной культуры в Гомеле, который предлагает десятки занятий для детей и молодежи с аутизмом. С апреля здесь начали изготавливать сенсорные игрушки. Они помогают ребятам в социализации, а также в развитии моторики и мышления.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-7

Светлана Костенко, культорганизатор и режиссер центра инклюзивной культуры:
Возникла такая идея, что можно создать развивающую историю с игрушками, которые будут помогать им познавать окружающий мир. Игрушки нацелены на цветотерапию, то есть лечение цветом. Еще с древности известно, что цвета влияют и на психику и на наше физическое состояние. Чем они приятнее и ярче, тем больше они воздействуют на нас.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-10

Идея и ее воплощение – дело рук педагогов народной студии по декоративно-прикладному искусству. Они изучают научные исследования и опыт коллег, чтобы придумать максимально полезные варианты игрушек. Вязать образцы помогают мамы. Они считают, что эта практика действительно приносит результат.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-13

Полина Ковальчук, мать ребенка с аутизмом:
У детей с особенностями развития в основном есть нарушения сенсорной интеграции, то есть восприятия мира через органы чувств. Эти тактильные игрушки способствуют развитию и повышению этого уровня, который лежит в основе всей нервной системы.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-16

Сын Полины Платон познает мир через творчество – любит танцевать, играть на инструментах, а недавно записался на пантомиму. Выбор досуга в центре разнообразный.

В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?-19

Анна Корольчук:
Кроме того, в центре инклюзивной культуры проходят занятия по орфпедагогике. Это обучение, основанное на связи музыки, речи и движения. В группах занимаются дети с особенностями развития и их мамы. Вместе с педагогами они учатся слышать ритм и выражать свои эмоции через звуки.

# Особенные дети # общество # Анна Корольчук # Светлана Костенко # Полина Ковальчук # Фотофакт

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