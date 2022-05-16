В Гомеле создали сенсорные игрушки для детей с аутизмом. Как помогает такая разработка?

Новости Беларуси. Детям с особенностями развития – особый подход. В центре инклюзивной культуры в Гомеле разработали серию сенсорных игрушек для аутистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 образцов помогают развивать коммуникабельность, память и логику. Об обучении через творчество расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Количество детей с аутизмом увеличивается. К примеру, только в Гомельской области в 2020 году их было 264 человека, в 2021-м – на 60 больше. Согласно мировым исследованиям, каждый 59-й ребенок рождается с расстройством аутического спектра. Наша задача не только знать о существовании таких людей, но и научиться их понимать.

Тема инклюзии поддержана государственной политикой – в новом Кодексе об образовании сделали акцент на воспитании детей с особенностями. Большой опыт в этом направлении есть у специалистов центра инклюзивной культуры в Гомеле, который предлагает десятки занятий для детей и молодежи с аутизмом. С апреля здесь начали изготавливать сенсорные игрушки. Они помогают ребятам в социализации, а также в развитии моторики и мышления.

Светлана Костенко, культорганизатор и режиссер центра инклюзивной культуры:

Возникла такая идея, что можно создать развивающую историю с игрушками, которые будут помогать им познавать окружающий мир. Игрушки нацелены на цветотерапию, то есть лечение цветом. Еще с древности известно, что цвета влияют и на психику и на наше физическое состояние. Чем они приятнее и ярче, тем больше они воздействуют на нас.

Идея и ее воплощение – дело рук педагогов народной студии по декоративно-прикладному искусству. Они изучают научные исследования и опыт коллег, чтобы придумать максимально полезные варианты игрушек. Вязать образцы помогают мамы. Они считают, что эта практика действительно приносит результат.

Полина Ковальчук, мать ребенка с аутизмом:

У детей с особенностями развития в основном есть нарушения сенсорной интеграции, то есть восприятия мира через органы чувств. Эти тактильные игрушки способствуют развитию и повышению этого уровня, который лежит в основе всей нервной системы.

Сын Полины Платон познает мир через творчество – любит танцевать, играть на инструментах, а недавно записался на пантомиму. Выбор досуга в центре разнообразный.