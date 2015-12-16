16 декабря полностью откроется движение по первому участку МКАД-2

Новости Беларуси. Новый участок МКАД-2 готов принять автолюбителей. Сегодня, 16 декабря, полностью открывается движение на второй кольцевой вокруг Минска между дорогами Р-28 и М-6. Это дополнительные почти 47 километров новой четырехполосной трассы, соединившей витебское и гродненское шоссе. Что, в свою очередь, дает возможность перевести транзитные потоки с этих направлений в обход столицы. На этой части пути завершены отделочные работы, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Многое сделано и для безопасности движения.

Андрей Лис, начальник управления подрядных работ РУП «Минскавтодор-Центр»:

Это ограждение III группы, которое будет не позволять животным из лесного массива выходить на проезжую часть, там самым создавать какие-то опасные условия движения транзитного транспорта. И ограждение II группы на разделительной полосе — это ограждение устанавливается над барьерным ограждением в местах несанкционированного возможного перехода человеческого фактора в лице пешеходов.

Таким образом, завершен первый этап строительства новой кольцевой, который стартовал в 2014 году. Дальше дорожники устремятся в сторону М1. В два года обещают уложится строители, чтобы проложить путь до трассы «Брест-Минск-граница России» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.