В Минске открылась фотовыставка, посвященная уничтоженным в Сирии историческим памятникам

Новости Беларуси. Реальный взгляд на события новейшего времени. В Минске открылась не совсем обычная фотовыставка. В центре экспозиции работы, посвященные уничтоженным в Сирии историческим памятникам, реликвиям, которым поклонялись, а теперь оплакивают миллионы. Боевики не останавливаются перед уважением к тысячелетнему наследию, а вот для самих сирийцев уничтожение святынь – настоящая трагедия. Кстати, в съемках этого материала принимал участие и оператор нашего телеканала, приехавший из Сирии. Его не столько профессиональный, сколько человеческий взгляд – в сюжете корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Айман Абазах, бизнесмен:

Слово «больно» – это слишком мягкое слово. Этот храм разрушили, просто его разорвали.

Фотографии на белом фоне для него словно черный кадр в некогда яркой ленте воспоминаний. Айман Абазах бывал во всех перенесенных на пленку уголках родной Сирии, но будто и сейчас не верит, что ценные для мировой истории и дорогие для каждого сирийца места отныне ассоциируются с дикостью, а порой и настоящей жутью.

Айман Абазах, бизнесмен:

В этом театре отрезали голову профессору истории, которому за 80 лет.

Снимки самых знаковых и святых не только для сирицйев, но и мировой культуры комплексов, памятников и храмов. И рядом то, что с наследием тысячелетий сделала война. Здесь нет ни художественного вымысла, ни постановок. И даже сотрудники музея, оформляющие выставку, не могут не всмотреться в безмолвный крик камня и обожженные иконы…

Александр Цыганчук, сотрудник выставочного отдела Национального художественного музея Республики Беларусь:

Конечно, жалко. Очень жалко. Тем более, что восстановить это в наше время практически невозможно по фотографиям.

Руслан Абрамович, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

В плане культурном, в плане археологии – это земля обетованная. И то, что произошло в последние годы на этой земле, это не просто шок, это непоправимый ущерб.

Параллельно со взрывами и уничтожениями памятников боевики заливают кровью уже разорванные страницы истории. Казненных привязывают к античным колоннам и, глядя на легендарную Пальмиру, снова и снова задаешься вопросом: чем, к примеру, провинился ученый, которого перед смертью больше месяца жестоко пытали возле древних развалин?

И уж кому особенно непросто дается взгляд на эти фото, так это нашему оператору. Тамер Маллак – сириец, и сегодня ему невероятно сложно отправить эмоции на общий план.

Тамер Маллак, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наша архитектура – это наша гордость. Как говорится, если у человека нет прошлого, тогда у него не будет будущего.

То, что творят с памятниками и реликвиями в Сирии, стерпит разве что бумага учебников истории. Костры из книг и рукописей, разбитые статуи… Иногда хочется думать, что дыра в крыше – возможность увидеть солнце, но если эта брешь – в куполе храма, согласиться с подобным утверждением, пожалуй, невозможно.