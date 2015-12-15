Новогодние огни на елях Минска, Гомеля и Гродно зажглись 15 декабря

Новости Беларуси. У новогодней иллюминации Минска более 700 световых мотивов. Буквально менее часа назад праздничное оформление столицы предстала во всей красе.

Сейчас у нас есть возможность в режиме реального времени показать вам, как теперь выглядит вечерний Минск, и основной новогодний атрибут – главная елка страны.

Для оформления праздничной иллюминации в столице задействовано около 500 крупных гирлянд. И как уточнили специалисты, световое оформление города обновляют.

Не стал исключением и год нынешний. Новые яркие световые огни засверкали в районе Лошицкого парка, Комаровского рынка, на проспекте Победителей.

К слову, огни на главной елке зажглись сегодня также в Гомеле и Гродно.