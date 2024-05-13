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16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории

13 мая 2024 13:40
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Дети из Донбасса прибыли в Беларусь на оздоровление. Группа из 16 человек (это ребята, пострадавшие от мин и их семьи) проходят реабилитацию в одном из санаториев Могилевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории-1

Гости из прифронтовых, почти разрушенных городов стали участниками первой реабилитационной программы фонда Алексея Талая для детей, потерявших конечности от ранений. Она реализуется при поддержке председателя Совета Республики Натальи Кочановой и спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Задача – поддержать ребят и для каждого составить дорожную карту на ближайшие 10-15 лет, которая поможет не только восстановить здоровье, но и выбрать будущую профессию.

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории-4

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:
Мы сейчас будем говорить с ними и готовить их к выбору на долгосрочную перспективу. Чем конкретно взятый молодой человек будет заниматься, что у него на сердце, что ему подходит больше всего: программирование, наука, медицина. Мы будем подбирать соответствующих специалистов и в том числе заниматься с этими ребятами дистанционно.

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории-7

Ребята проходят комплекс процедур, в том числе занимаются параплаванием с тренерами Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Мощный заряд мотивации и энергии своим личным примером задает и Алексей Талай.

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории-10

Николай Девушкин:
На своем наглядном примере показал, рассказал, что в жизни это не конец. Главное – стремиться, к чему ты хочешь стремиться. С такой серьезной проблемой, как у него, он может плавать, может много что делать. И встреча у нас была с ним еще в Донецке, когда я получил травму. И на этом он меня довольно сильно замотивировал.

16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории-13

Всего с 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей были ранены 733 ребенка. В том числе 40 из них получили тяжелую инвалидность.

# Дети # общество # Алексей Талай

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