16 человек из Донбасса, пострадавших от мин, оздоравливаются в белорусском санатории

Дети из Донбасса прибыли в Беларусь на оздоровление. Группа из 16 человек (это ребята, пострадавшие от мин и их семьи) проходят реабилитацию в одном из санаториев Могилевского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости из прифронтовых, почти разрушенных городов стали участниками первой реабилитационной программы фонда Алексея Талая для детей, потерявших конечности от ранений. Она реализуется при поддержке председателя Совета Республики Натальи Кочановой и спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Задача – поддержать ребят и для каждого составить дорожную карту на ближайшие 10-15 лет, которая поможет не только восстановить здоровье, но и выбрать будущую профессию.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Мы сейчас будем говорить с ними и готовить их к выбору на долгосрочную перспективу. Чем конкретно взятый молодой человек будет заниматься, что у него на сердце, что ему подходит больше всего: программирование, наука, медицина. Мы будем подбирать соответствующих специалистов и в том числе заниматься с этими ребятами дистанционно.

Ребята проходят комплекс процедур, в том числе занимаются параплаванием с тренерами Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Мощный заряд мотивации и энергии своим личным примером задает и Алексей Талай.

Николай Девушкин:

На своем наглядном примере показал, рассказал, что в жизни это не конец. Главное – стремиться, к чему ты хочешь стремиться. С такой серьезной проблемой, как у него, он может плавать, может много что делать. И встреча у нас была с ним еще в Донецке, когда я получил травму. И на этом он меня довольно сильно замотивировал.