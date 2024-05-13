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Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя

13 мая 2024 13:33
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В наше время белорусам необходимо быть как никогда сплоченными. И люди гордятся тем, что они белорусы. Это и есть народное единство. О чем накануне заявил Александр Лукашенко, принимая участие в церемонии чествования Государственного флага, герба и гимна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя-1

Только в центре столицы мероприятие собрало более 5 тысяч человек, в основном это молодежь, что достаточно знаково. Активная политика патриотического воспитания дает результаты – навязать молодому поколению чуждые символы и ценности не получится. В современных условиях, когда продолжается гибридная война, преданность Родине – ключ к победе. Как неоднократно отмечал глава государства, если потеряем корни и забудем историю, трагичное прошлое времен Великой Отечественной войны постучится к нам. Однако торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага, герба и гимна, прошедшие накануне по всей стране, служат сигналом, в том числе для недоброжелателей, что свое мы защитим.

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя-4

Мы выбираем безусловно красно-зеленый с нашим национальным орнаментом, и эти цвета символизируют то, что присуще белорусскому народу. Не только нашему поколению, но и связь, преемственность прослеживается. И в рамках такого праздника мы ощущаем себя частью чего-то большого.

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя-7

Он позволяет нам вспомнить, что делали наши предки, чтобы мы имели то, что имеем сейчас. Мы должны помнить и уважать этот праздник.

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя-10

К сожалению, сегодня все больше стран забывают о значимости исторической памяти и заменяют настоящие, живые символы подделками, которые в пробирке создают западные идеологи. И оглядываются пропагандисты Вашингтона на методы и идеи нацистов. Как подчеркнул Президент, обращаясь к белорусам в День Победы, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство.

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо более тонко и изощренно. Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют эсесовцев и националистов всех мастей. Им аплодируют стоя главы государств, позабыв итоги Нюрнбергского процесса. Без оглядки на историю, мораль и право они снова начали стравливать страны и народы. Для этого реанимировали идеи и методы нацистов. Диалог и сотрудничество отвергаются с порога, а во главу всего ставятся материальная выгода, богатство. Сегодня мы это видим на примере событий в Украине, Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты.

Каждый день по всему гибнут тысячи и тысячи людей. Еще больше остаются без крова, живут в нечеловеческих условиях, страдают от голода и жажды. Над полями былых сражений вновь гремят взрывы, пахнет порохом и гибнет мирное население. Сегодня как никогда важен голос всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, разделяет идеалы справедливости и глобального равенства.

Лукашенко: в Европе без стеснения славят националистов всех мастей, им аплодируют стоя-16

Справедливость, социальное равенство – одни из основных символов белорусской политики, которую народ избрал на первом в истории суверенной Беларуси референдуме. С тех пор приоритеты незыблемы: повышать уровень жизни белорусов и укреплять независимость. Как неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, мы никогда не виляли, не изменяли той линии, которую проводим сегодня. Мы тогда и сейчас верны традициям прошлого.

# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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