Заряд бодрости, позитива и энергии на свежем воздухе. Бесплатная тренировка по фитнесу на мини-батутах прошла в Минске накануне в рамках масштабного городского проекта «Настроение лета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой желающий смог присоединиться к этому спортивному мероприятию. Перед началом организаторы провели небольшой инструктаж, чтобы участники чувствовали себя уверенно и комфортно. После разогрева тренер предложила выполнить несколько базовых упражнений. Тренировки на мини-батутах – это не только эффективный способ поддерживать физическую форму, но и увлекательное занятие, которое привлекает все больше поклонников в нашей стране. За последние 10 лет этот фитнес-тренд стал настоящим хитом среди любителей активного образа жизни.

Я давно уже прыгаю, поэтому джампинг мне нравится, а на свежем воздухе это всегда большой плюс, особенно когда в поддержке единомышленников. Это все очень здорово, приятно.

Елена Ткаченок, фитнес-инструктор:

Сегодня здесь скопление людей, которые выбирают жить ярко, которые хотят следить за здоровьем и в выходной день предпочитают не полежать дома, либо что-то такое спокойное, а наоборот ищут анонсы, приезжают сюда. И вместе с нами зажигают, обмениваются энергией, заряжаются перед новой рабочей неделей.

Спортивные мероприятия на площадке возле Дворца спорта теперь будут проходить каждое воскресенье. Также в рамках проекта «Настроение лета» по пятницам и выходным до конца сентября запланированы выступления уличных музыкантов, дискотеки и кинопоказы.