1500 книг на 500 языках: в Минске открылась выставка букварей со всего мира

Новости Беларуси. Полторы тысячи изданий на пятистах языках: 26 апреля в Минске представят крупнейшую коллекцию букварей со всего мира – Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии, Океании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка приурочена к знаменательной дате – 400-летию выхода в свет первой книги под названием «Букварь», которая была подготовлена белорусами. Каждый из экспонатов – миниатюрная энциклопедия, в которой в наглядной и увлекательной форме подаются знания об истории, географии и культуре своего народа.