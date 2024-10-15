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15 октября Международный день сельских женщин. О важной профессии поговорили с оператором машинного доения

15 октября 2024 07:46
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15 октября Международный день сельских женщин. У нас в гостях представительница сельской профессии. 

В студии «Нового утра» Надежда Саганович, оператор машинного доения 6-го разряда ОАО «Гастелловское».

15 октября Международный день сельских женщин. О важной профессии поговорили с оператором машинного доения-2

Надежда Саганович, оператор машинного доения 6-го разряда ОАО «Гастелловское»:
Я работаю на животноводческом комплексе большом, где у нас коров доят роботы. Да, случается, что робот иногда ломается. Если это незначительная поломка, то мы справляемся сами. Если что-то более серьезное, у нас всегда есть слесари, которые быстро устраняют любую неполадку.

У нас дойка круглосуточная с тремя перерывами на мойку. У нас две смены: дневная и ночная. Дневная начинается с 8 утра, длится до 8 вечера. Ночная – с 8 вечера до 8 утра. Если я иду в дневную смену, мой день начинается в 5:30 утра. У меня двое детей, готовлю завтрак и собираюсь на работу.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Юлия Самусенко

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