15 октября Международный день сельских женщин. О важной профессии поговорили с оператором машинного доения

Надежда Саганович, оператор машинного доения 6-го разряда ОАО «Гастелловское»:

Я работаю на животноводческом комплексе большом, где у нас коров доят роботы. Да, случается, что робот иногда ломается. Если это незначительная поломка, то мы справляемся сами. Если что-то более серьезное, у нас всегда есть слесари, которые быстро устраняют любую неполадку.

У нас дойка круглосуточная с тремя перерывами на мойку. У нас две смены: дневная и ночная. Дневная начинается с 8 утра, длится до 8 вечера. Ночная – с 8 вечера до 8 утра. Если я иду в дневную смену, мой день начинается в 5:30 утра. У меня двое детей, готовлю завтрак и собираюсь на работу.