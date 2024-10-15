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В Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери

15 октября 2024 07:27
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Они успешно совмещают карьеру и воспитание детей. Накануне в Национальной библиотеке чествовали женщин-матерей, которые внесли большой вклад в развитие Первомайского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери-2

В зале представительницы разных возрастов и профессий, но главная их работа – воспитание детей. Своим примером они показывают, как можно достигать высоких результатов в работе и в то же время быть мамой. 

В Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери-4

Леся Высоцкая, начальник участка школьного питания Первомайского района государственного предприятия «Комбинат школьного питания города Минска»:
Мамой быть – это большое счастье. Это как благословение от Бога, поэтому я хочу, чтобы все мамы были счастливыми.

В Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери-6

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска:
Это женщины из разных сфер деятельности. Это здравоохранение, есть учителя, педагоги, есть сотрудники Госавтоинспекции, сотрудники органов внутренних дел. Конечно, мы не обошли стороной и наших ветеранов, которые своим трудом внесли существенный вклад в развитие Республики Беларуси и Первомайского района города Минска.

В Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери-8

Финальным аккордом мероприятия стал праздничный концерт.

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