В Национальной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери

Они успешно совмещают карьеру и воспитание детей. Накануне в Национальной библиотеке чествовали женщин-матерей, которые внесли большой вклад в развитие Первомайского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале представительницы разных возрастов и профессий, но главная их работа – воспитание детей. Своим примером они показывают, как можно достигать высоких результатов в работе и в то же время быть мамой.

Леся Высоцкая, начальник участка школьного питания Первомайского района государственного предприятия «Комбинат школьного питания города Минска»:

Мамой быть – это большое счастье. Это как благословение от Бога, поэтому я хочу, чтобы все мамы были счастливыми.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска:

Это женщины из разных сфер деятельности. Это здравоохранение, есть учителя, педагоги, есть сотрудники Госавтоинспекции, сотрудники органов внутренних дел. Конечно, мы не обошли стороной и наших ветеранов, которые своим трудом внесли существенный вклад в развитие Республики Беларуси и Первомайского района города Минска.