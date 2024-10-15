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Можно приехать сразу несколькими семьями. Нашли модные А-фреймы под Витебском

15 октября 2024 06:58
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Евгения Юркевич вместе с мужем построили на хуторе Скрабатуны новомодные А-фреймы, рассказали в программе «Путевка BY». Теперь встречают гостей в лесной гостинице. Приезжают прочувствовать экзотику и надышаться чистейшим кислородом. Вокруг прекрасно, как на полотнах в Третьяковке.

Можно приехать сразу несколькими семьями. Нашли модные А-фреймы под Витебском-2

Евгения Юркевич, хозяйка глэмпинга:
Мой муж занимается стройками. Ему проще в строительстве было. Очень необычная форма, поскольку нет стен, создает интересное ощущение купола, как бы поднебесья. Это очень нравится людям – необычная форма мансарды, но на земле. 
– Есть ли идея расширяться и делать еще больше таких домиков? 
– Есть идея на отдельном участке сделать более маленькие дома, то есть не на шесть человек, а, допустим, на пару, на семью. 

Можно приехать сразу несколькими семьями. Нашли модные А-фреймы под Витебском-4

Лампово, а в рождественских огоньках скоро будет волшебно. Внутри пахнет деревом и согревает камин. Уютный минимализм – ручная работа. Все сделано с душой, а главное – все включено для комфортного уикенда. Кухня, санузел и даже отдельная спальня. Возле домика мангал-казан, так что вкусный ужин после верховой езды и прогулках на лодках обеспечен. Здесь можно хорошенько подзарядиться и взять новые старты в большом городе.

Можно приехать сразу несколькими семьями. Нашли модные А-фреймы под Витебском-6

Евгения Юркевич:
Здесь в перспективе будет сделан чердачок для детей. Как правило, когда приезжает семья с детьми, дети сразу бегут наверх, кричат: мама, папа, мы здесь! В основном по всей Беларуси домики построены 6 на 6, стандартной формы, а этот 6 на 9, то есть добавлена комната, отдельно санузел вынесен и удлинен чердак на втором этаже, чтобы несколько семей комфортно могли размещаться. 

Подробности в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева

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