Можно приехать сразу несколькими семьями. Нашли модные А-фреймы под Витебском

Евгения Юркевич вместе с мужем построили на хуторе Скрабатуны новомодные А-фреймы, рассказали в программе «Путевка BY». Теперь встречают гостей в лесной гостинице. Приезжают прочувствовать экзотику и надышаться чистейшим кислородом. Вокруг прекрасно, как на полотнах в Третьяковке.

Евгения Юркевич, хозяйка глэмпинга:

Мой муж занимается стройками. Ему проще в строительстве было. Очень необычная форма, поскольку нет стен, создает интересное ощущение купола, как бы поднебесья. Это очень нравится людям – необычная форма мансарды, но на земле.

– Есть ли идея расширяться и делать еще больше таких домиков?

– Есть идея на отдельном участке сделать более маленькие дома, то есть не на шесть человек, а, допустим, на пару, на семью.

Лампово, а в рождественских огоньках скоро будет волшебно. Внутри пахнет деревом и согревает камин. Уютный минимализм – ручная работа. Все сделано с душой, а главное – все включено для комфортного уикенда. Кухня, санузел и даже отдельная спальня. Возле домика мангал-казан, так что вкусный ужин после верховой езды и прогулках на лодках обеспечен. Здесь можно хорошенько подзарядиться и взять новые старты в большом городе.