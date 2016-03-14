15 марта, в День конституции Беларуси, получить консультацию у нотариуса можно бесплатно

Новости Беларуси. В День конституции, который в Беларуси проходит традиционно 15 марта, получить консультацию у нотариуса можно совершенно бесплатно. Так, в течение всего рабочего дня принимать минчан будет порядка полусотни столичных нотариальных контор и бюро. Ознакомиться с режимом работы можно на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Подобные акции в нашей стране проходят ежегодно и традиционно пользуются большим спросом у горожан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инна Рощина, нотариус Минского городского нотариального округа:

Чаще всего вопросы у граждан возникают по оформлению наследственных прав, составлению завещания. Мы оказываем помощь. Также нотариусы удостоверяют различные сделки, доверенности. Сэкономить можно реально, то есть это реальная возможность людям, особенно малоимущим, обратиться к нотариусу и получить бесплатную консультацию.