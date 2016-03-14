Предстоящим летом 33 загородных лагеря готовы принять около 30 тысяч столичных школьников

Новости Беларуси. Провести время с пользой и отдохнуть этим летом столичные школьники смогут сразу в 33 загородных лагерях. Они смогут принять порядка 30 тысяч ребят. Уже в апреле приступят к подготовке баз, а также формированию педагогического, медицинского составов и коллектива работников пищеблока.

Будут работать и лагеря с дневным пребыванием, а также палаточные и профильные. Так, особенно активно в городе развивают военно-патриотическое и оборонно-спортивное направление.

Всего же в летний период планируют оздоровить более 60 тысяч детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Что касается именно круглосуточных загородных лагерей, то мы сохранили практически все базы, мы в этом году планируем к открытию оздоровительный лагерь «Маяк», который не функционировал в прошлом году. На подготовку загородных оздоровительных лагерей и на поддержание и развитие их материально-технической базы выделено в этом году из городского бюджета семь миллиардов рублей.