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Первые в 2016 году аисты прилетели не в самый теплый регион Беларуси – Гродненский

14 марта 2016 16:51
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Новости Беларуси. Первые в 2016 году аисты прилетели не в самый теплый регион Беларуси – Гродненский. Птицы-мигранты вернулись на несколько недель раньше обычного. Но орнитологи уверяют: бояться за этих пернатых не стоит. Обычно у них достаточно сил и энергии, так что предстоящее похолодание аисты должны перенести без особых проблем.

Ранее, еще в феврале, под Гродно заметили диких гусей, лебедей и цапель. Всего же в Беларусь из теплых краев вернулись уже более 40 видов птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Птицы Беларуси

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