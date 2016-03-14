Новости Беларуси. Первые в 2016 году аисты прилетели не в самый теплый регион Беларуси – Гродненский. Птицы-мигранты вернулись на несколько недель раньше обычного. Но орнитологи уверяют: бояться за этих пернатых не стоит. Обычно у них достаточно сил и энергии, так что предстоящее похолодание аисты должны перенести без особых проблем.

Ранее, еще в феврале, под Гродно заметили диких гусей, лебедей и цапель. Всего же в Беларусь из теплых краев вернулись уже более 40 видов птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.