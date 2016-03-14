Великий Пост начался у православных: как правильно воздерживаться от пищи ради очищения души и тела

Новости Беларуси. 14 марта у православных начало Великого Поста – самого долгого из установленных церковью. Он продлиться семь недель и завершится 1 мая – на Великую Пасху. В меню закусочных, кафе и ресторанов в эти дни традиционно появляется постное меню. Может ли быть правильная еда вкусной и от чего на самом деле придется воздержаться ради очищения души и тела?

«Ничего в жизни не дается без труда. И чтобы отметить праздник, надо к нему готовиться». Сегодня день первый. В течение семи недель верующие будут приближаться к встрече главного праздника – Воскресение Христова. В 2016 году Пасха приходится на первое мая. До этого времени предписывается ограничивать себя в еде. Правда, важно понимать: Пост – не голодовка.

Александр Максимюк, заведующий отделением общей врачебной практики УЗ «26-я городская поликлиника Минска»:

Голодание противопоказано, конечно, в первую очередь больным, детям, беременным, старикам. Для того, чтобы все это было грамотно, я вам рекомендую обратиться к врачам-специалистам, которые помогут расписать полностью всю программу.

С особой строгостью соблюдают пост те, кто все-таки решился и кому не противопоказано по состоянию здоровья, именно в первую неделю. Так, сегодня (в чистый понедельник) – полное воздержание от пищи. Уже после – понедельник, среда, пятница – вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты. Вторник и четверг – горячая пища без масла, немного растительного можно добавить в субботу и воскресенье. 7 апреля (в Благовещение Пресвятой Богородицы), а также в Вербное воскресенье в рацион разрешают включить рыбу, а вот в Лазареву субботу – побаловать себя икоркой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай человек верующий: знает молитвы, ходит в церковь. Но этот Пост для него первый. Раньше сдерживала страсть к мясному. Сейчас настроен от съестного искушения избавиться. В помощь и кулинарные книги с рецептами без мяса и молока.

Николай Атрошкин:

Думаю, я смогу выдержать этот пост. Похудеть мне не помешает, но, самое главное, это испытание силы воли и духовное очищение.

Уже не первый год вкусно и полезно можно есть не только дома. Постное меню специально готовят в закусочных, кафе и ресторанах. Белорусская кухня на такие блюда разнообразна: большое количество овощей, мясо и курицу заменяют грибами. И обязательно много зелени.

Алексей Масленников, совладелец кафе:

Хит продаж – баклажан, запеченный с овощной томатной сальсой. Также десерт – яблоко печеное с медом и клюквой.

Пополнили постными блюдами сегодня ассортимент и в магазинах. Теперь в отделении кулинарии тоже есть постное меню. С желтыми манящими ценниками. Особый спрос нынче на соленья. И суши, кстати, продают без сыра.

Матвей Литошик, повар:

Мы добавили ризотто, поставили картофель тушеный. Работаем как никогда. У нас больше продукции постной уходит, от плиты повара не могут оторваться.

Блюд действительно много. И по цене, и по содержанию. Главное за всем этим кулинарным разнообразием не забыть главное – очиститься духовно. Ведь «Пост не в брюхе, а в духе».

