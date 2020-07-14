15 июля Наталья Кочанова будет работать в общественной приёмной «Белой Руси»

Новости Беларуси. Предложения, которые должны быть услышаны, а вопросы – решены. «Белая Русь» активизирует работу общественных приемных по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля в столице встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Начало в 10 утра.

Отметим, всего по стране откроются 150 общественных приемных. Работать они будут с 10 до 19, в субботу – с 10 до 13 часов.