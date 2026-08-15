15 августа в Беларуси отмечают День археолога. Где сейчас ведутся раскопки и какие открытия готовят ученые?

15 августа мы поздравляем людей, которые буквально по крупицам собирают нашу историю. Сегодня День археолога. Разгадывать исторические тайны этим утром мы будем с главным экспертом страны.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Спасибо большое за приглашение, за поздравление. От себя лично, от своего коллектива, от всех археологов всех, кто любит историю, глубокую, древнюю, уникальную историю страны, поздравляю с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, потому что здоровье позволяет быть творческим человеком, проводить активное исследование, быть в поле!

Как сейчас в наше время проходит исследовательский археологический процесс?

Вадим Лакиза:

Сегодня в Институте истории у нас где-то в районе 52 специалистов. В стране около 70 археологов, не так много. Национальная академия наук по законодательству выдает открытые листы или разрешения на право проведения археологических исследований.

Институт истории готовит в рамках законодательства проекты таких открытых листов. На сегодняшний день их выдано 200 для всех областей Беларуси и Минска. С учетом того, что мы проводим и фундаментальные, и комплексные практико-ориентированные исследования, спасательные, или охранные, могу с точностью сказать, что задействованы практически все 118 районов.