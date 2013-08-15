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15 августа Индия отмечает День Независимости. С праздником Президента Республики поздравил Александр Лукашенко

15 августа 2013 08:38
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Новости Индии. Индия 15 августа отмечает День Независимости. Он символизирует освобождение страны от британского колониального господства. По традиции центром торжеств станет историческая крепость Красный форт, где 15 августа 1947 года был спущен британский флаг.

С национальным праздником Президента Республики Индия Пранаба Мукхерджи и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил уверенность, что белорусско-индийские отношения во всех сферах имеют значительные перспективы для дальнейшего расширения.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Индии более 20 лет. Наиболее перспективные сферы  сотрудничества – информационные технологии, машиностроение и производство калийных удобрений.  Есть заинтересованность в развитии фармацевтики и высокотехнологичной энергетики. К примеру, специалисты из Индии участвуют в модернизации Гродненской ТЭЦ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Индия # Праздничные даты

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