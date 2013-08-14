Вместо того, чтобы уложить новый асфальт на ремонтирующейся дороге, рабочие выбросили стройметариал на свалку

Новости Беларуси. В то время как в Комитете госконтроля говорили об энергосбережении, наши корреспонденты столкнулись с фактически выбрасыванием денег на ветер. Недалеко от улицы Будславской в Минске рабочие просто выгрузили на свалку две машины нового асфальта, вместо того, чтобы уложить его на Долгиновский тракт, ремонт которого сейчас идет полным ходом.

Мы попытались выяснить, кто же отвечает за бесхозный асфальт. Генеральный подрядчик ремонтных работ открестился от выброшенного дорожного покрытия, отправив к субподрядчику – Управлению дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома. Но получить комментарий в этой организации за целый день нам так и не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.