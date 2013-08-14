В Минске живут люди с необычными «белорусскими» именами: Робинзон, Рысь, Свобода, Революция и Весна

Новости Беларуси. Робинзон живёт в Минске. И это не шутка, а реальное имя жителя столицы. Кроме того, в Минске живут Рысь, Свобода, Революция, Весна.

Некоторые, называя малыша, хотят подчеркнуть его происхождение. Так, в нашей стране живут 54 Всеслава, 20 Витовтов и 15 Рогнед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фамилии тоже есть весьма удивительные. Например, состоящие из одной-двух букв – И, Е, Яо. Есть у нас также также Нежная, Дабрыдень, Синеокая. А тройка самых распространенных фамилий – Новиковы, Петровы, Карповичи.