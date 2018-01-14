Марианна Щеткина о нетрадиционных семьях: «Это не наше»

Новости Беларуси. О том, что такое для Белорусского союза женщин практика конкретных дел, может ли женщина-политик, женщина-бизнесмен быть по-настоящему счастлива и институте традиционной семьи Марианна Щеткина рассказала в интервью программе «Неделя».

Институт традиционной семьи сейчас переживает не самые лучшие времена. Вы с этим согласны? В Беларуси эти тенденции тоже есть?

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Мы слышим это. О том, что призывают отвернуться от традиционной семьи. Родитель номер один, родитель номер два… Вы знаете, я просто скажу как человек: это не наше.

Это не наше. В конце концов, у каждого человека есть какие-то свои интересы. Ради Бога, пожалуйста, живи как хочешь. Но есть традиции, есть общечеловеческие ценности. И на самом деле, если каждому человеку просто сказать: «Давай, ну будь искренним, скажи: для тебя семья важна?» Если он будет честным, он скажет: «Да».