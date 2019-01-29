В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега

Новости Беларуси. В экстремальных условиях оказались гомельские коммунальщики. В регионе выпало рекордное в этом году количество снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота сугробов в Гомеле – 36 сантиметров. А в Речицком районе еще выше – под 40 сантиметров. Это в три раза больше средних многолетних значений.