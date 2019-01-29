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В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега

29 января 2019 12:53
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Новости Беларуси. В экстремальных условиях оказались гомельские коммунальщики. В регионе выпало рекордное в этом году количество снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота сугробов в Гомеле – 36 сантиметров. А в Речицком районе еще выше – под 40 сантиметров. Это в три раза больше средних многолетних значений.

В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега-1

Татьяна Захарова, начальник отдела Гомельоблгидромета:
Прирост высоты снежного покрова составил во многих районах от 9 до 14 сантиметров. Максимальная высота снежного покрова была утром 27 января, в воскресенье. Так, в Гомеле, она достигла 37 сантиметров. А по области наибольшая зафиксирована в Василевичах – 39 сантиметров. По сравнению с нормой, по сравнению с многолетними значениями, это больше в 3-3,5 раза.

Правда, до абсолютного рекорда по высоте снежного покрова в Гомеле еще далеко. В 1967 году «снежная подушка» накрыла город на 59 сантиметров. Сейчас на территорию юго-восточного региона страны пришло потепление. Но, как уверяют специалисты, всё растаять не успеет.

В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега-4

В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега-6

В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега-8

В три раза больше нормы: в Гомельской области выпало рекордное количество снега-10

# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Захарова # Фотофакт

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