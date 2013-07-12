Новости Беларуси. 14-тый отдельный полк правительственной связи Комитета госбезопасности отмечает 70-летие. Торжества прошли в Молодечно. Своё первое боевое крещение воины тогда еще батальона приняли в годы Великой Отечественной. В 43-ем они обеспечивали связь между наступающими дивизиями Красной Армии. В дальнейшем часть участвовала во многих крупных сражениях.

И сегодня воины-связисты продолжают традиции. В честь юбилея в полку открыта обновленная комната боевой Славы. В экспозиции как архивные документы, так и материалы о современных буднях военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Куцкевич, и.о. начальника тыла 14 отдельного полка правительственной связи КГБ Республики Беларусь:

Сегодня знаменательная дата, 70 лет полку. За последнее время очень сильно изменился облик полка. Для улучшения несения службы построено новое здание контрольно-технического пункта, отремонтировано здание караульного помещения.

Петр Безкоровайный, бывший командир 14 отдельного полка правительственной связи КГБ Республики Беларусь:

Я убежден, что он является гордостью КГБ и украшением города Молодечно.

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Государство должно защитить свой народ, обеспечить обороноспособность. И без функционирования таких подразделений, я думаю, главная конституционная обязанность государства была бы невыполнима.