Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за перевозками пассажиров, в том числе туристическими. Об этом сообщили в Министерства транспорта и коммуникаций.

Руководителям туристических компаний необходимо строго выполнять установленные требования по обеспечению безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночные переезды автобусов с детьми, а также в условиях недостаточной видимости, недопустимы. Исключение – доставка детей к железнодорожному вокзалу, аэропорту либо к ближайшему месту ночлега.