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В Беларуси усилят контроль за перевозками пассажиров, в том числе туристическими

12 июля 2013 05:47
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Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за перевозками пассажиров, в том числе туристическими. Об этом сообщили в Министерства транспорта и коммуникаций.

Руководителям туристических компаний необходимо строго выполнять установленные требования по обеспечению безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночные переезды автобусов с детьми, а также в условиях недостаточной видимости, недопустимы. Исключение – доставка детей к железнодорожному вокзалу, аэропорту либо к ближайшему месту ночлега.

# общество # Транспорт Беларуси

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