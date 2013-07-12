Александр Домогаров, народный артист России, отмечает 50-летний юбилей

Новости России. 12 июля отмечает юбилей известный российский актер Александр Домогаров. На протяжении всей карьеры он был символом харизматичности и мужской привлекательности.

К настоящему моменту Домогаров успел сняться в более чем 30 сериалах и фильмах. Его герои – честные, сильные и мужественные персонажи. Как признается сам артист, солидный возраст для него – не помеха. Он и сегодня с головой погружен в работу.

А свой 50-летний юбилей народный артист России встретит гала-концертом в Москве. В праздничном вечере примут участие друзья Домогарова: звезды эстрады, театра и кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем народного артиста России поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность Александра Домогарова будет способствовать сближению белорусского и российского народов, развитию культурных связей.