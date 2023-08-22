Брестская область завершила уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур
Новости Беларуси. Все внимание – работам в полях. Аграриям хорошо известна цена каждой минуты страды, не зря ведь говорят: «День уборки потеряешь – за год не наверстаешь». Завершающий месяц лета для крестьян особенно важный и горячий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идет не только уборка зерновых и рапса: новый укос трав, заготовка сенажа и силоса, сеют озимые, начинают собирать овощи. Сделать все качественно и в срок – наказ от Президента. Пока наши западные соседи бряцают оружием, Беларусь продолжает делать ставку на нормальную жизнь и развитие экономики. Александр Лукашенко именно так подходит к делу и от принципа не отступает, на это же ориентируя хлеборобов.
По информации Минсельхозпрода на 22 августа, намолочено более 6 миллионов 668 тысяч тонн зерна, в том числе рапса свыше 934 тысяч. Убрать осталось менее 11 % всех культур. По полям с зерновыми колосовыми и зернобобовыми намолот превышает 5 миллионов 734 тысяч тонн. Лен почти весь вытереблен, собрано около 32 тысяч тонн льнотресты.
Брестская область завершила уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур.