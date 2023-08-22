Брестская область завершила уборку зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Новости Беларуси. Все внимание – работам в полях. Аграриям хорошо известна цена каждой минуты страды, не зря ведь говорят: «День уборки потеряешь – за год не наверстаешь». Завершающий месяц лета для крестьян особенно важный и горячий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идет не только уборка зерновых и рапса: новый укос трав, заготовка сенажа и силоса, сеют озимые, начинают собирать овощи. Сделать все качественно и в срок – наказ от Президента. Пока наши западные соседи бряцают оружием, Беларусь продолжает делать ставку на нормальную жизнь и развитие экономики. Александр Лукашенко именно так подходит к делу и от принципа не отступает, на это же ориентируя хлеборобов.