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Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул

22 августа 2023 07:14
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Новости Беларуси. О готовности системы образования к новому учебному году речь шла на совещании во Дворце Независимости в конце минувшей недели. Александр Лукашенко констатировал, что его информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Системе образования необходимо провести работу над ошибками. Весь процесс на жесткий контроль поручено взять Администрации Президента, с выездом на места для оценки ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул-1

Пока дети на каникулах, взрослые готовятся организовать процесс на отлично. Так, в Чернинской сельской школе новый учебный год начинается с развития технологий. Здесь будут обучать робототехнике, программированию. Один из старшеклассников уже стал лучшим в стране по управлению беспилотниками.

Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул-4

Максим Козинцев, ученик средней школы деревни Черни:
В этой лаборатории вполне достаточно оборудования для развития навыков, в том числе различные препятствия, механизмы, конструкторы, квадрокоптеры. Есть инструменты, чтобы создавать что-нибудь свое.

Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул-7

Елена Постоялко, директор средней школы деревни Черни:
Это замечательное подспорье для сельских детей – получать эти знания именно бесплатно, именно в сельской местности, именно на занятиях кружка и факультативных.

Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул-10

Всего в Брестской области на перезагрузку учреждений образования к новому учебному году выделили около 3 миллионов 180 тысяч рублей. Школа в деревне Чернавчицы – пример того, как на свое обновление заработали сами. Ремонт обошелся в 40 тысяч рублей. А на бюджетные средства смогли пополнить автопарк еще одним автобусом.

Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул-13

Татьяна Синявская, директор средней школы д. Чернавчицы:
Из средств бюджета мы получили в этом году новый школьный автобус на 31 пассажирское место. Потому что наше учреждение образования посещают ребята Чернавчицкого сельского совета, которые нуждаются в организации подвоза.

Школы Брестской области пополнят оборудование на более чем 11 миллионов рублей. Семь компьютерных классов появятся в учреждениях Березовского, Ивановского, Пружанского и Столинского районов. Кроме того, в регионе откроют два новых и пять модернизированных спортивных объектов.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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