Школы Беларуси готовятся встретить учеников после летних каникул

Новости Беларуси. О готовности системы образования к новому учебному году речь шла на совещании во Дворце Независимости в конце минувшей недели. Александр Лукашенко констатировал, что его информируют о наличии отдельных проблемных вопросов. Системе образования необходимо провести работу над ошибками. Весь процесс на жесткий контроль поручено взять Администрации Президента, с выездом на места для оценки ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока дети на каникулах, взрослые готовятся организовать процесс на отлично. Так, в Чернинской сельской школе новый учебный год начинается с развития технологий. Здесь будут обучать робототехнике, программированию. Один из старшеклассников уже стал лучшим в стране по управлению беспилотниками.

Максим Козинцев, ученик средней школы деревни Черни: В этой лаборатории вполне достаточно оборудования для развития навыков, в том числе различные препятствия, механизмы, конструкторы, квадрокоптеры. Есть инструменты, чтобы создавать что-нибудь свое.

Елена Постоялко, директор средней школы деревни Черни: Это замечательное подспорье для сельских детей – получать эти знания именно бесплатно, именно в сельской местности, именно на занятиях кружка и факультативных.

Всего в Брестской области на перезагрузку учреждений образования к новому учебному году выделили около 3 миллионов 180 тысяч рублей. Школа в деревне Чернавчицы – пример того, как на свое обновление заработали сами. Ремонт обошелся в 40 тысяч рублей. А на бюджетные средства смогли пополнить автопарк еще одним автобусом.

Татьяна Синявская, директор средней школы д. Чернавчицы:

Из средств бюджета мы получили в этом году новый школьный автобус на 31 пассажирское место. Потому что наше учреждение образования посещают ребята Чернавчицкого сельского совета, которые нуждаются в организации подвоза.

Школы Брестской области пополнят оборудование на более чем 11 миллионов рублей. Семь компьютерных классов появятся в учреждениях Березовского, Ивановского, Пружанского и Столинского районов. Кроме того, в регионе откроют два новых и пять модернизированных спортивных объектов.