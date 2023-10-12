14 многодетных семей встретились с Натальей Кочановой и митрополитом Вениамином в Полоцке

Новости Беларуси. Вопросы укрепления статуса семьи и традиционных ценностей обсудили 12 октября в Полоцке. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова и митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси встретились с многодетными семьями в преддверии Дня матери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками встречи стали 14 активных многодетных семей, по две из каждой области и Минска. Знакомство с Полоцком началось с экскурсии по Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю.

Семья Кулаковых, жители Витебска:

Безусловно, посещение таких мест очень важно для каждого человека, потому что оно заставляет задуматься о тех ценностях, которые нужно прививать своим детям, жить так, как заведовал нам Господь.

Семья Котовых, жители Орши:

Президент наметил перспективу для нашего общества в 20 миллионов человек. И понятно, что это должно лечь на те семьи, которые станут многодетными. Хотелось бы, чтобы этих семей было как можно больше.

Семья Вилькевич, жители Щучинского района:

Когда ты живешь в небольшом агрогородке, кажется, что правильно ты делаешь, ты молодец. А когда видишь в большом масштабе, что мы правильно воспитываем своих детей, правильно прививаем культурные ценности – это очень важно. Важно иметь поддержку на уровне государства. Во время диалоговой площадки многодетные семьи внесли предложения по улучшению семейной политики Беларуси. На обсуждение вынесли возможность награждения многодетных пап орденом Отца. Также беседовали о демографической безопасности, нравственном и патриотическом воспитании, здоровом образе жизни.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики:

Такие встречи нужны, чтобы мы могли почувствовать, правильно ли мы принимаем те решения и чувствуем те проблемы, которые есть сегодня в обществе не только в нашей стране, но и целом мире. Ведь все то, о чем мы говорили сегодня: старение населения, рождение детей, создание семьи – это все волнует не только нашу страну, но и ряд других стран.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Очень активный получился разговор – прямой, доверительный, много интересных мыслей, пожеланий. И видно, что жизнь семейная имеет перспективу, прекрасные примеры. Только надо широко эти примеры представить нашему обществу, на них ориентироваться.