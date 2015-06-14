14 июня абитуриенты сдавали ЦТ по белорусскому, 15 июня – русский язык

Новости Беларуси. За право быть студентом. 14 июня начался основной этап вступительной кампании. Абитуриенты сдавали централизованное тестирование по белорусскому языку.

По всей стране экзамен начался в одно и то же время – в 11 часов. Испытание прошли 24 тысячи человек.

В три раза больше абитуриентов ждут на тестирование уже завтра, 15 июня. Русский язык — самый массовый предмет, как и в прошлом году.

На выполнение 40 заданий дается два часа.

Александр Курлыпо, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Тесты привезли сегодня в 7.20 утра. Никаких нарушений не зафиксировано. Процедура уже отработана. Преподаватели, которые принимают участие в комиссиях по контролю за ходом вступительных испытаний, очень опытные люди. Всех абитуриентов на входе предупреждают, чтобы они не брали с собой никаких передающих устройств, телефонов и прочего.