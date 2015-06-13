Более 8 тысяч белорусских военнослужащих принесли присягу 13 июня

Новости Беларуси. В год 70-летия Победы церемонии принятия присяги прошли в местах, связанных с мужеством и стойкостью, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Брестской Крепости в одном строю прошли пограничники, зенитчики и десантники. За одной из самых волнительных церемоний в жизни военнослужащих наблюдала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Левосик, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Очень этого ждали, долго готовились. Море эмоций.

Слова присяги не просто воинский ритуал, а осуществление давней мечты. Голубые береты в его семье носили отец и дед.

Никита Левосик, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Было очень важно попасть в силы специальных операций, так как они являются приемниками традиций и символики. Голубой берет, тельняшка – для меня это очень важно в жизни.

Что бы строевой шаг был таким четким и уверенным, а рука не дрожала, держа автомат, понадобились многочасовые тренировки. Курс молодого бойца длился без малого месяц.

13 июня на площади Церемониалов Брестской Крепости в одном строю пограничники, зенитчики и десантники – почти 900 солдат.

Виктор Гулевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь:

Это стало ритуалом – принятие присяги именно на территории Брестской Крепости. Это подчеркивает связь поколений военнослужащих всех времен и их готовность защищать Родину, не щадя своей жизни и здоровья.

За новоиспеченными военнослужащими пристально наблюдали родные и близкие. Даже мамы в строю не сразу узнают своих сыновей — за короткое время армейской службы мальчики заметно повзрослели.

Елена Бусень, мама военнослужащего:

Возмужал мой сын. Хороший парень, взрослый стал – не ребенок уже. Сразу видно – армия. Дисциплина, наверное.

Евгений Васюкович легких путей не искал. В армию пошел сразу после получения диплома о высшем образовании. Говорит, как бы ни была трудна служба – армейскую жизнь он выбрал осознанно.

Евгений Васюкович, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Каждый человек должен отдать долг Родине. В этих войсках очень престижно служить, и в дальнейшей карьере, надеюсь, мне это очень поможет. Это очень хороший стимул в жизни – все делать по расписанию.

Наталья на присягу к жениху приехала не с дамской, а с дорожной сумкой. Пока новобранцы осваивали азы военной науки, девушка у плиты оттачивала кулинарные навыки. Говорит, очень хотелось порадовать солдата любимыми блюдами.

Наталья Зданович:

Вот курица, запеченная в духовке, а вот сырники.

Поддержать молодых солдат сегодня шли целыми семьями. При чем, гости волновались не меньше новобранцев и тут же добавляли: за своих защитников сегодня испытывали особое чувство гордости.

Людмила Гаевская, мама военнослужащего:

Гордость была, слезы были радости. Даже нет слов. Он должен понять, почувствовать, что когда-то чувствовали наши предки – деды. У меня два дедушки воевали.

Старшие офицеры уверены: именно после торжественной присяги вчерашние мальчишки в полной мере ощутят ответственность за судьбу страны и близких.

После традиционного увольнения в Беларуси армейские будни начнутся для 8 тысяч солдат. 1000 из них воинскую службу пройдут в резерве.