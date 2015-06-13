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Личный бюджет: на что тратят деньги минчане? – исследования главного статистического управления Минска

13 июня 2015 16:47
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Новости Беларуси. Продукты, товары и услуги: потратить деньги в столице можно с легкостью и на каждом шагу. Как это делают минчане — тема сегодняшней программы «Большой город» на СТВ.

Каждый из нас является потребителем со своим привычным ассортиментом ежемесячных покупок. Грамотно распределить личный бюджет — настоящее искусство. Как с этой задачей справляются минчане? На что тратят и зачем копят? Изучением такой информации занимаются отдельные специалисты. Сегодня в нашей студии Ольга Богатырева, заместитель начальника главного статистического управления Минска.

Кто-то получает больше, кто-то меньше, но все стараются использовать капитал с умом. Семейный бюджет на отдельно взятом примере – в сюжете программы «Большой город».

На что еще предпочитают тратить свои сбережения минчане – поинтересовались у людей на улице (смотрите опрос).  

Если у вас есть интересная информация или вы стали свидетелем неординарного события — звоните по телефонам горячей линии СТВ.

Городской номер — 290-66-00. Можно сделать звонок и на мобильный — 1-600-700! 

# общество # Зарплаты в Беларуси # Ольга Богатырева

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