Прямые линии с чиновниками прошли 13 июня: с какими вопросами обращались люди?

Новости Беларуси. Решение проблемы одним звонком. Благоустройство дворов, капитальный ремонт, жилищно-коммунальное хозяйство — белорусы сегодня обсудили самые острые вопросы с чиновниками по телефонам горячей линии. С середины января каждую субботу свой вопрос можно обратить напрямую в городские, районные и областные администрации. О чем говорят жители страны, расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Жильцам улицы Бакинская просыпаться однажды пришлось под визг бензопил. Пни и горы веток вместо молодых деревьев – такую потерю минчане восприняли с негодованием. Ведь рощица, хоть и небольшая, пожалуй, единственный уголок, который напоминал о живой природе жителям бетонных многоэтажек.

Во что превратится мини-парк, где гуляют дети и пенсионеры, жильцы выяснить не успели. Но защищать свой персональный оазис минчане намерены так же, как и создавали – все вместе. Чтобы не пустить под топор оставшиеся деревья, позвонили на прямую линию администрации.

Игорь Жур, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

Бывают, конечно, вопросы, которые преследуют какие-то личностные интересы, но основная масса вопросов способствует разрешению какой-то более серьезной, более глобальной проблемы.

Сегодня и каждую субботу людей традиционно беспокоят вопросы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, социальные выплаты, капитальный ремонт, благоустройство территорий и работа транспорта.

Последнему и был посвящен звонок Тамары Михайловны. После работы на даче женщина отдыхает на остановке и ждет автобус. Еще несколько недель назад, чтобы вернуться в город, ей пришлось бы не менее получаса идти пешком. Новый маршрут ввели после обращения дачников на прямую линию.

Тамара Мощук, дачница:

Раньше машиной только, а если автобусом, то потом только пешком добираться. Конечно, было неудобно.

Сегодня в Брестский облисполком поступило 40 звонков . Практически все вопросы, звучащие из трубки, можно решить день в день. Поэтому ликвидацию любой проблемы нужно начинать с властями на местах.

Виктор Саковский, заместитель председателя Брестского облисполкома:

Надо первый шаг сделать с теми людьми, которые с вами живут – старостами деревни, председателями сельского исполкома, которого вы выбирали, который должен знать эти ваши проблемы. А уже если не решается на этом уровне, конечно, можно обратиться в облисполком.

Пока на брестчине довольствуются результатами субботнего диалога, в Волковыске только начали решать проблему общественного транспорта. Сразу несколько дозвонившихся просили продлить маршрут рейсового автобуса.

Пенсионерка Светлана Богомаз была одним из инициаторов обращения на горячую линию. Говорит, что не только в поминальные дни, но и в будние приезжает ухаживать за захоронениями близких. До пункта назначения автобус не доезжает всего 400 метров. И приходится преодолевать это расстояние пешком. Для пожилых – это настоящее испытание.

Светлана Богомаз, житель Волковыска:

У нас открыли новое кладбище, а остановка осталась на старом. Стоянка вроде бы есть для машин, но людям далеко добираться. Много пожилых людей, а у них нет транспорта, есть только у молодых.

Чтобы разъяснить ситуацию с общественным транспортом и дать людям конкретный ответ, назвать точную дату продления маршрута, специалисты райисполкома выехали на место.

Андрей Клусов, директор КУП «Волковысское коммунальное хозяйство»:

Хотим пояснить, что площадка была выполнена. Осталось сделать работы по установке остановочного модуля. Эти работы будут завершены до 25 июня.

Виталий Новицкий, председатель Волковысского районного Совета депутатов:

Проведение прямых линий будет актуально всегда, потому что изучать мнение и знать какие-то проблемы изнутри, которые волнуют наших людей, важно. Даже если это один звонок. Что касается количества этих звонков, то они на протяжение квартала их количество снижается. Если раньше на прямую линию поступало порядка 20-25 звонков, то теперь до 10 звонков. В принципе, каких-то серьезных проблем люди не поднимают. Это больше проблемы бытового характера, которые решаются чуть либо сразу, либо в самое короткое время. Ситуация находится в рабочем состоянии.

В том, что прямые линии самый простой и эффективный способ уладить проблемы, на собственном опыте убедились уже тысячи белорусов. Ведь на другом конце провода всегда ждет компетентный совет или грамотное решение.