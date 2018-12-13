14 декабря состоится встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами

Новости Беларуси. Десятки российских журналистов находятся в нашей стране с ежегодным пресс-туром. 13 декабря они открывали для себя Беларусь спортивную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, корреспондента Башкирского спутникового телевидения Азата Садреева особо впечатлил визит на МЗКТ, который состоялся 12 декабря. В Уфе сейчас идет тотальное переоснащение автопарка, а в Беларуси делают отличные микроавтобусы. Чем не сфера для потенциального сотрудничества?

Азат Садреев, корреспондент Башкирского спутникового телевидения:

Мы узнали, что помимо военной техники, там наладили производство пассажирских автобусов, в том числе и микроавтобусов.

И вот если получится, завтра Президенту Республики Беларусь хочу задать вопрос – не рассматривает ли он наш регион (Башкортостан) в качестве партнера по поставкам именно этих микроавтобусов.

Автобусы достаточно комфортные, современные. Я думаю, они и уфимцам пришлись бы по душе, водителям, предпринимателям, которые будут на них работать.

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Такие предложения и вопросы найдутся наверняка у каждого из 80 российских журналистов. Уже завтра, 14 декабря, в завершении своего знакомства с Беларусью они по доброй традиции смогут обсудить увиденное с Президентом нашей страны. И нет сомнений в том, что сюжеты и заметки о Беларуси по итогу их пресс-тура получатся как минимум содержательными и объективными.