«Свидание назначил возле вашего киоска» и «Пошла смотреть, продают ли картошку». Истории о покупателях от продавцов «Белсоюзпечати»

До войны газеты продавали в скромных деревянных будках, рассказали в программе «Минск и минчане» .

На смену привычным газетным киоскам приходят мультисовременные. Скоро в Минске специально к 100-летию «Белсоюзпечати» появится первый умный павильон!

В 60-ых на смену им пришли ларьки из стекла, металла и пластика. Дизайн в виде перевернутой пирамиды выглядел стильно и собирал поклонниц в платочках и пышных юбках. Минчанки обожали красоваться в зеркальных витринах возле филармонии и ГУМа. В ТОПе были журналы «Наука и жизнь», «Работница и крестьянка» и «Здоровье», а за газетой «Вечерний Минск» выстраивалась километровая очередь.

Минчане: – Были деревянные со ставнями. – Были такие развёрнутые киоски, были круглые. – В начале 90-ых, я помню, продавали значки «Готов к труду и обороне», почтовые открытки с изображением актёров известных. – Газеты с программой: стояли в очереди. Программа телепередач отдельно продавалась по 2 копейки. – Журналы такие, как «Вокруг света», оставались дефицитом.

Елена Хилько вспоминает, как работала в валенках и телогрейке, не спасал даже обогреватель, кипятильник был под запретом, а вода в термосе замерзала на раз-два.

В 70-ых «Союзпечать» обзавелась новым дизайном. Аншлаг собирала газета «Неделя», которую привозили по субботам на фирменном «каблучке». У продавцов же по старым киоскам своя ностальгия… Летом – жарко, зимой – жутко холодно.

Всю продукцию приходилось с вечера прятать в сейф, оттого что стеклянные витрины частенько разбивали хулиганы.

Елена Хилько, продавец 5 разряда павильона № 85 РУП «Белсоюзпечать» : Это как из собачьей будки в однокомнатную квартиру переехать. Если бы мне 22 года назад сказали, что я буду стоять за компьютером, это был бы просто верх, что я буду стоять в помещении, где есть кондиционер! Я поработала во всех киосках, которые ставили в Минске: от деревянного, потом были со съёмными ставнями, и их каждый день приходилось снимать – этот металл.

Светлана Дубик пришла в киоск на Нестерова в 1996 году. В час пик продавали сотни газет. Витрины в «Ромашках» были неудобными, но перед ними собирались целые очереди.

Елена Хилько : Тогда «Лизу» у нас неплохо покупали. Раньше найти рецепт в журнале – это было практически невозможно, там они печатались. И эти рецепты вырезались, помню, потом – передавались.

Светлана Дубик, организатор розничной торговли РУП «Белсоюзпечать»: Наши киоски были не приспособлены совсем для периодики, малая просматриваемость, теперь стала видна печатная продукция. В условиях большой конкуренции мы уже торгуем продуктами питания.

Светлана Юрцевич, продавец 4 разряда павильона № 369 РУП «Белсоюзпечать»:

Тогда и молодёжь хорошо покупала газеты. Сейчас уже немного хуже.

Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»

Светлана Юрцевич на «ты» с прессой уже более двух десятков лет. Сегодня передаёт опыт новому поколению. Признаётся: в модных павильонах к покупателю стала ещё ближе. Бабушки поделятся рецептами, молодёжь пошутит – так и пролетает день. Впрочем, без приключений не обходится.

Светлана Юрцевич:

Молодой человек принёс розу. Сказал: «Вы – единственный человек, которому я могу подарить розу, потому что не пришла моя девушка на свидание. А я свидание назначил возле вашего киоска». Я была удивлена!

Елена Хилько:

Звонит телефон, а мне говорят: «Ой, девочки, здравствуйте, я ваш постоянный покупатель. Вчера возле поликлиники купила картошку, выйдите, пожалуйста, посмотрите, сегодня её там продают или нет?» И вы не поверите: я положила трубку и пошла смотреть, продают ли там картошку.

Сегодня в Минске работает 37 павильонов. Товарооборот в них в 1,5 раза выше, чем в киосках. Беларусь в реальных цифрах давно обогнала соседей.