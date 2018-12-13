Качество жизни пациента значительно улучшится. Гибридную операцию на сердце впервые провели в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси провели первую гибридную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В медицинской практике она считается уникальной.

В ведущих клиниках мира – единичные случаи, когда на помощь пациентам одновременно приходит целая группа кардиохирургов. В одной операционной выполняется и хирургическое вмешательство на открытом сердце, и манипуляции на сосудах. Новая методика пришла из Америки. В Беларуси к ней готовились целый год и вот сейчас приступили к практике. Корреспондент Евгений Поболовец подробнее.

Вот так кровь качается. В данной ситуации, когда сердце сокращается, этот участок выпячивается. Как воздушный шарик, который готовится лопнуть. И мы эту зону убрали, и сердце приобрело свою нормальную физиологическую форму и стало сокращаться полностью. За сложными формулировками – жизнь человека. Уменьшить левый желудочек – значит, ее продлить. Раньше после острого инфаркта миокарда спасала только трансплантация. После гибридной операции пациент может прожить до этой вынужденной меры несколько лет. Возможно, пересадка и не потребуется вовсе.

Евгений Поболовец, СТВ:

Это не первая в мире операция, но новый шаг в развитии кардиохирургии в Беларуси. Гибридная операция на сердце – это когда два хирурга одновременно попадают внутрь, но разными способами: первый – через сосуды, второй – через мини-доступ. Там, внутри, они встречаются и корректируют аневризму – рубец, который образуется в результате инфаркта и никак не участвует в работе сердца.

Не участвует – не значит, что не опасен. Спустя время запускается порочный круг, когда с каждым месяцем объем камеры сердца увеличивается и образуется сердечная недостаточность. Если вовремя не сделать операцию, жизнь пациента значительно сократится.

Олег Полонецкий, заведущий отделением РНПЦ «Кардиология»:

Эта операция, как всегда первая, проходила немного нервно, но результатом мы довольны. Мы уменьшили объем камеры сердца примерно на 40 %, что обеспечит существенно лучшее (мы надеемся) качество жизни для пациента и как минимум продлит то время, когда потребуется более существенное хирургическое вмешательство. Технологию придумали американцы – Кевин и Лон. С 2005 года отработали сначала на животных, затем на человеке. В Беларуси к первой операции готовились год, изучали материалы, консультировались с авторами идеи. И сегодня ее проводили под непосредственным руководством американских коллег.

В этой новой технологии привлекает несколько моментов. В США есть пациенты, которые живут уже шесть лет после такого хирургического вмешательства, и их состояние как минимум не ухудшается. Сама по себе операционная травма небольшая, а значит, последствия переносятся легче. И самое важное – для некоторых больных сейчас просто нет другой альтернативы в лечении.

Лон Аннест, кардиохирург (США):

Есть классификация, стандарты Нью-йоркской ассоциации сердца, которая определяет степень сердечной недостаточности. У этих пациентов степень сердечной недостаточности улучшается существенно, улучшается качество жизни. Как минимум в два раза улучшаются параметры. Гибридные операции требуют определенных условий. В первую очередь – медицинская визуализация, когда небольшие части тела, такие как тонкие сосуды в сердечной мышце, можно показать с помощью ангиографа. А пока первую операцию в Минске проводили в рентгеноперационной, которую специально для этого подготовили.