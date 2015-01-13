13 января в Могилеве стартовала первая в областном центре олимпиада по китайскому языку

Новости Беларуси. Десятки тысяч иероглифов и несколько уровней интонаций. Китайский язык набирает все большую популярность у белорусов. Освоить его стремятся даже школьники. И не секрет, что грамота дается нелегко.

В китайском языке 30 тысяч иероглифов. Грамотным считается человек, который свободно владеет уже 10 тысячами. Язык настолько многогранен, что один иероглиф может обозначать как слово, так и целое предложение.

Ученик шестого класса могилевской гимназии Матвей Шикарев китайский изучает всего пару месяцев, но уже освоил около полусотни иероглифов. Матвей – настоящий полиглот. Парень осваивает еще и английский. А в будущем нацелился на французский и испанский.

Матвей Шикарев:

Моя мечта – стать актером, поэтому я изучаю многие языки. Актеру это не помешает. Но если не получится стать актером, хочу быть переводчиком.

Одноклассница Матвея тоже увлечена китайским. Полина Каплан считает звучание языка Поднебесной завораживающей мелодией.

Полина Каплан:

Когда ты его учишь, тебе интересно узнать все больше, потому что когда ты знаешь только два иероглифа, тебе хочется знать больше, чтобы писать. Я мечтаю побывать в Китае, потому что это очень интересная страна. Я очень много слышала о Китае.

Миэрчжайти Абулайти из Китая после окончания школы встал перед выбором, в какой стране получать высшее образование. После недолгих раздумий поехал в Беларусь. Молодой человек признается, что переживал: языковой барьер – штука упрямая. И это надо как-то преодолевать.

В могилевском университете учится уже шесть лет и каждый год не перестает удивляться самобытности и уникальности нашей страны.

Миэрчжайти Абулайти:

Я рад, что выбрал тогда Беларусь. Я здесь учусь, люди очень добрые. У меня здесь много друзей. После того, как я закончу (я сейчас магистрант), может, останусь в Беларуси работать. Среди моих друзей есть белорусы, которые свободно разговаривают по-китайски.

А вот Ян Сы в Могилеве всего пару месяцев. Говорит, очень рада, что в Беларуси так живо интересуются ее родным языком. Потому готова преподавать его всем желающим абсолютно безвозмездно.

Ян Сы, волонтер:

Я приехала из Китая два месяца назад. Преподаю китайский язык. Я очень рада, что здесь людям нравится китайский.

13 января школьники выясняли, кто лучше и глубже познал тайны этого сложного языка. В Могилеве началась первая в областном центре олимпиада по китайскому.

Впереди еще три этапа. Но это лишь пробы пера, смеются школьники. Впереди – гораздо большие возможности. Ведь ребята твердо решили изучить не меньше 10 тысяч иероглифов и обязательно побывать в Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.