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В Беларуси руководители областей и Минска каждую субботу будут проводить прямые телефонные линии

13 января 2015 09:59
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Новости Беларуси. В Беларуси руководители областей и Минска каждую субботу будут проводить прямые телефонные линии. Звонки будут приниматься с 9:00 и до 12:00. Граждане смогут обратиться со своими вопросами к представителям власти уже 17 января.

Подобное общение позволит повысить эффективность работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренить факты бюрократизма и волокиты, а также незамедлительно решать возникающие у людей проблемные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Встречи с населением

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