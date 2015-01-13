Новости Беларуси. В Беларуси руководители областей и Минска каждую субботу будут проводить прямые телефонные линии. Звонки будут приниматься с 9:00 и до 12:00. Граждане смогут обратиться со своими вопросами к представителям власти уже 17 января.

Подобное общение позволит повысить эффективность работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренить факты бюрократизма и волокиты, а также незамедлительно решать возникающие у людей проблемные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.