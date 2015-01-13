США: 80-летний мужчина выиграл в лотерею 326 миллионов долларов

Новости США. Гарольд Даймонд, бывший директор нью-йоркской школы, сорвал джекпот в лотерее Mega Millions. Пенсионер стал обладателем выигрыша в размере 326 миллионов долларов. Как сообщают американские СМИ, это самый крупный выигрыш за всю историю розыгрышей в Нью-Йорке.

Счастливый билет мужчина приобрел случайно. Говорит, что на заправочной станции ему предложили купить лотерейку.

Кстати, о том, что билет оказался выигрышным, Гарольд Даймонд, тоже узнал случайно.

Гарольд Даймонд:

Мы с женой ехали в Мидлтаун, чтобы пообедать после участия в голосовании в день выборов (в ноябре в США состоялись промежуточные выборов в конгресс), но погода заставила нас пересмотреть планы. <...>. Я пошел играть в гольф на следующий день и ребята в здании клуба говорили о выигрышном билете, который был куплен на заправочной станции на трассе 302, и я подумал: подождите, я тоже купил там билет вчера вечером.

Вернувшись домой, Гарольд вместе со своей супругой Кэрол сверил победные цифры с указанными на билете. «Нас начало трясти, все было как в тумане», – вспоминает пенсионер.

После уплаты налогов выигрыш составил $130 млн.

Часть денег пенсионер собирается потратить на свою супругу Кэрол: ведь это она предложила остановиться на той станции, чтобы заправить их автомобиль. Гарольд уверен: счастливчик не он, а его супруга.

Белорус Виктор Суворов миллионы не выигрывал, самый крупный выигрыш – стиральная машина. Но мужчина не отчаивается: ведь его коллекция лотерей уникальна – несколько тысяч билетов разных народов, и времен. По ним впору изучать историю. Условно коллекцию можно разделить на билеты, выпущенные в дореволюционной России в предвоенные годы, и билеты наших дней. В коллекции есть и билет-долгожитель, выпущенный в 1895 году. Сначала Виктор стал собирать марки, этикетки спичечных коробков, а 28 лет назад начал коллекционировать лотерейные билеты. Хотите узнать подробности этой и истории и увидеть уникальные лотереи из коллекции Виктора Суворова? Смотрите видео.