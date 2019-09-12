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13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»

12 сентября 2019 09:31
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Новости Беларуси. Белорусские десантники отработают задачи по борьбе с террористам и разведгруппами. 13 сентября в Нижегородской области России стартует совместное стратегическое учение «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-1

На полигоне «Мулино» подразделения сил спецопераций уже провели тренировки. Выполнен плав на боевой технике через озеро Исакиевское. Водную преграду голубые береты преодолевали в том числе на белорусских бронемашинах «Кайман».

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-4

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-6

Александр Махров, заместитель командира парашютно-десантного батальона:
На данном этапе проводится занятия по вождению с преодолением водной преграды в составе батальона днем и ночью. Незнакомая местность, незнакомый полигон, ночные условия. Батальон подготовился. Все эти занятия были проведены в пункте постоянной дислокациии полигона, но стоит попробовать и здесь.

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-9

На «Щит Союза» в этом году отправились почти 4 тысячи военнослужащих белорусской армии.

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-12

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-14

13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»-16

# Военные учения # общество # Александр Махров # Фотофакт

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