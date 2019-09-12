13 сентября в Нижегородской области стартует стратегическое учение «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. Белорусские десантники отработают задачи по борьбе с террористам и разведгруппами. 13 сентября в Нижегородской области России стартует совместное стратегическое учение «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне «Мулино» подразделения сил спецопераций уже провели тренировки. Выполнен плав на боевой технике через озеро Исакиевское. Водную преграду голубые береты преодолевали в том числе на белорусских бронемашинах «Кайман».

Александр Махров, заместитель командира парашютно-десантного батальона:

На данном этапе проводится занятия по вождению с преодолением водной преграды в составе батальона днем и ночью. Незнакомая местность, незнакомый полигон, ночные условия. Батальон подготовился. Все эти занятия были проведены в пункте постоянной дислокациии полигона, но стоит попробовать и здесь.