13 сентября Франко Фраттини в БГУ прочел лекцию для студентов факультета международных отношений

Новости Беларуси. В эти дни Минск принимает многочисленных гостей, в том числе и зарубежных. Среди них — председатель Итальянского общества международных организаций Франко Фраттини. В свое время, будучи заместителем председателя Европейской комиссии в Брюсселе он курировал вопросы юстиции, свободы и безопасности.

13 сентября он побывал в Белгосуниверситете, чтобы прочитать лекцию для студентов факультета международных отношений. Речь шла о вопросах миграции и безопасности в Европе. Фраттини позитивно оценил усилия Беларуси по пресечению нелегальной миграции с востока через границу ЕС, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Франко Фраттини, председатель Итальянского общества международных организаций:

Я считаю, что Европейский Союз должен усилить свое взаимодействие с Беларусью и пересмотреть политику санкций, которую он использовал ранее, такое сотрудничество может осуществляться по двум направлениям: во-первых, восточное партнерство, участницей которого является Беларусь. В рамках потепления климата между нами, нужно рассматривать и вопросы упрощения визового режима для белорусов. Зная, какие турбулентные события происходят сейчас в Украине, я с удовольствием отмечаю климат стабильности и спокойствия в Минске, не случайно президенты России и Украины выбрали Минск. И благодаря содействию Александра Лукашенко эти переговоры завершились успешно, то есть стабильность и спокойствие это ваша визитная карточка.