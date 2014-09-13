У стелы «Минск город-герой» 13 сентября все желающие могли пострелять из лука

Новости Беларуси. 13 сентября в Минске, кто гуляет у стелы «Минск город-герой», в прямом смысле попадает в историю. На одной из главных праздничных площадок реконструировали события прошлого. Около 120 рыцарей, конники и светские дамы. На суд зрителей вынесены сражения практически всех эпох, которые пережил город. Начиная с 1067 года: викинги, столетия литовского княжества и Речи Посполитой.

У стелы «Минск город-герой» организован и лагерь Наполеона. Кроме этого все желающие могут попрактиковаться в стрельбе из лука, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Участник исторической постановки:

Доспехи полные. Чтобы не получать травм, надо тренироваться, закрывать себя, чтобы по тебе меньше попадали.

Участник исторического фестиваля «Минск исторический»:

Самое сложное в стрельбе из лука, кажется, попасть. Но на самом деле — собраться морально, душевно и сделать выстрел.

Патра Третий Сын говорит, что это имя, как и лук, достался ему от предков, тоже английских лучников. В реальной жизни он белорусский программист и член исторического клуба. Кстати, атмосферой фестиваля прониклись не только участники, но и зрители.

Зрители представления:

— Удивило все, потому что мы такого никогда не видели.

— Кони были замечательные, рыцари, достойно, вызывало дрожь по телу все это представление.

Даже место проведения фестиваля было выбрано не случайно. Историки говорят, что именно здесь происходили самые значимые сражения в истории Минска.