Салют в Минске: все секреты создания праздничного пиротехнического шоу

Начинается огненное шоу задолго до появления в небе первых мерцающих звезд. Трудоемкий процесс начала подготовки фейерверка непосредственно связан с музыкальным сопровождением, которое задает характер и ритм мероприятия.

Константин Морозов, руководитель пиротехнических показов:

Первична в фейерверке музыка. Она создает 30% эмоциональности. 50% создает огонь и 20% создает сама архитектура места проведения. Я как художник чувствую, какие изделия под него бы смотрелись в этом месте, то есть в районе стелы «Минск – город-герой!», и под эту музыку.

Для того, чтобы увидеть, каким будет результат, под выбранную музыкальную композицию «укротители огня» разрабатывают специальный сценарий последовательности появления в небе зарядов фейерверка.

Константин Морозов, руководитель пиротехнических показов:

Сценарий – это набор акцентов, связанных с музыкальной фонограммой. На определенный музыкальный пик будет работать определенный канал пускового оборудования. С помощью передачи от компьютера к передатчику и от передатчика к приемникам.

Дистанционное управление «чудом техники» позволяет оператору своевременно корректировать ход выполнения огненной программы на расстоянии, равноценному зрительскому восприятию.

Константин Морозов, руководитель пиротехнических показов:

Вот пульты управления, которые проводят запуск пиротехнических изделий. В них в каждый вкладывается программа, определенная его задачей. То есть один стоит на одной точке, второй – на другой. На своих площадках, на своих точках.

На плечах восьми мастеров-пиротехников «лежат»: подключение, запуск, контроль, тестирование, демонтаж и монтаж пиротехнических изделий.

Процесс подготовки праздничного городского фейерверка, как правило, начинается за месяц до самого мероприятия и заканчивается вместе с огненным шоу.

Константин Морозов, руководитель пиротехнических показов:

Ребята подготавливают изделия. То есть их на случай дождя защищают от возможных осадков.

Кроме искусства пиротехников важное значение имеют сами изделия, разнообразие которых позволяет «огненным художникам» творить в небе настоящие чудеса.

Константин Морозов, руководитель пиротехнических показов:

Это изделие шар, имеет цилиндрическую форму. Шар – 5 дюймов, высота подъема – порядка 120 м, разрыв в диаметре – 70-80 м. Время жизни его в небе – порядка 4 с.

Мы задали тон такой, чтобы все новинки мировой пиротехнической индустрии всегда были в нашей столице. Последний транспорт, который пришел, – покоряли буквально неделю назад «Берлинский пиронале». 13 сентября это увидят жители нашей столицы и гости Минска.

В 2014 году праздник пройдет «с пиротехническим размахом»: высотная часть фейерверка достигнет 180 метров с использованием около 700 изделий.

В парковой зоне будут запущены около 40 разновидностей и наименований.

Для создания объемного шоу выбрано 7 пусковых точек – 3 у подножия обелиска и 4 за музеем Великой Отечественной войны.

Константин Морозов, руководитель пиротехнических показов:

Хотим больше показать красочность и яркость каждого изделия, поэтому у нас тактика такая: больше пластики, больше эмоциональности, фантазии и, соответственно, более развернутая картина.

И, конечно, не обойдется без сюрпризов. В этот день мастера-пиротехники выразят свою любовь к городу и зрителям с помощью огненных красных сердец в небе, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.