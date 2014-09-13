День города Минска: история праздника и поздравления минчан

Минск. Для многих поколений его спокойные улицы, шумные проспекты и величавые площади стали родными. И для каждого жителя этот город особенный, свой.

Минчане:

Это для меня все, это моя жизнь, я здесь живу. Дети мои здесь.

Родной город для нас.

Колькі я вандрую па Беларусі, мяне заўсёды цягне ў Мінск абратна, гэта маё роднае месца.

Минск мой родной город, где я родилась. Он значит все.

Город прекрасен, город хорош, строится, развивается, процветает. Машин много? Ну, ничего. Вперед, только вперед.

Столица есть столица. Здесь училась, родной город. Поэтому хочется, чтобы все было красиво, чисто и чтобы наши люди всегда были добрыми, какими они и являются.

Впервые День города прошел в июле 1987 года. Правда, тогда столичные именины были названы «Художественно-спортивным праздником Минск-87», а три знаменательные даты – День Республики, День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков и День города – отмечались одновременно, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Лишь с 2001 года Минск стал принимать поздравления во вторые выходные сентября.

Минчане:

Поздравляю всех минчан с Днем города. Я хочу пожелать процветания нашему городу, здоровья и благополучия нашим жителям, всего самого хорошего.

Поздравляю с Днем города Минск и всех минчан.

Чтобы здоровый город был. Главное, чтобы все в нем были счастливы.

С праздником. Счастья, здоровья, чтобы он расцветал, чтобы было все хорошо, мирного неба.

Я скажу, что Минску есть чем гордиться. Мы проехали ряд стран и, общаясь с местными жителями, в частности в Польше, нам было очень приятно выслушивать комплементы в адрес Беларуси, белорусов и нашего города. Поэтому дальнейшего процветания, всего самого доброго нашим минчанам.

Любы Мінск, віншую я цябе з тваім святам. Заставайся заўсёды такім прыгожым, такім любым, мне здаецца, кожнаму жыхару гэтага горада. Хай ён квітнее заўсёды.

Чтобы процветал, чтобы больше строился, чтобы людям было больше жилья.

Желаю всем искреннего настоящего счастья, потому что в жизни без счастья невозможно. Чтобы люди больше улыбались, радовались жизни и наша страна процветала. С Днем города.

С праздником, город Минск. Желаю процветания, удачи, расти большому и молодому, пополняться талантами. Всего самого наилучшего.