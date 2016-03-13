13 марта – Прощёное воскресенье: православные верующие просят прощения друг у друга

Новости Беларуси. У православных верующих сегодня Прощёное воскресенье, с которым совпадает окончание Масленицы. В этот день забывают былые обиды и просят прощения у близких, чтобы с чистым сердцем встретить Великий Пост, а затем и Пасху – в этом году она приходится на 1 мая. С самого утра в храме побывала и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Время забыть старые обиды и оставить в уходящей зиме все ссоры, недомолвки и проступки. Тысячи белорусов уже обменялись взаимными извинениями — родственники, друзья коллеги. Считается, что в Прощёное воскресенье нельзя ложиться спать, пока не разрешишь всех разногласий. Поэтому даже незнакомцы при случае и то произносят приятные слова.

Верующие:

Все мы должны прощать друг друга всегда – и старенькие, и меленькие. Когда-то допускаем ошибки, но должны исправляться.

Не попросив прощения, мы не сможем с чистым сердцем встречать праздник Пасхи. Потому что Бог нас прощает, и мы должны прощать всех.

У каждого человека накаливаются какие-то душевные обиды на кого-то, поэтому, для этого Господь и создал такие праздники для нас. Чтобы мы в такие дни приходили в храм и освобождали свою душу.

Юлия Матяш, СТВ:

Традиция празднования Прощёного воскресенья уходит корнями еще в годы раннего христианства, когда египетские монахи уходили на все 40 дней Великого Поста в пустыню, чтобы молиться там. Они понимали, что из такого долгого, изнурительного путешествия вернется не каждый, поэтому и просили прощение друг у друга, у своих родных и близких. На случай, если больше не увидятся.

Сейчас Прощёное воскресенье для православных также подготовка к Великому Посту. Этот день считается подготовкой к серьезному испытанию как для тела, так и для души. Поэтому верующие и просят прощения у близких и родных, чтобы поститься уже не затаив обиды самим и не стать обидчиками.

Сегодня по всей стране проходят торжественные богослужения. В церкви этот день вспоминают как день изгнания Адама и Евы из рая.

Игорь Коростелев, настоятель храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»:

Господь прямо сказал: «Если вы простите людям их согрешения, грехи, то и Отец ваш Небесный тоже вам простит. А если не простите, тогда и Господь Бог вам не простит».

Кстати, сегодня также последний день Масленицы. Зиму уже провели и новую весну, а значит и новую жизнь встречать надо, оставив позади все плохое.