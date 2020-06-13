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13 июня. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав

13 июня 2020 11:09
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Новости Беларуси. По состоянию на 13 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из медучреждений 29 111 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19.

Согласно сведениям Минздрава, в республике коронавирус обнаружен у 53 241 человека. За всё время распространения инфекции на территории страны скончались 303 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными COVID-19.

Всего в Беларуси проведено 714 324 теста на коронавирус.

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# Коронавирус # общество

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